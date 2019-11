Agrysistem, al via la 14esima edizione

Ha preso il via il nuovo ciclo della Scuola di dottorato per il sistema agroalimentare (Agrisystem), un corso che, al termine di tre anni di intenso lavoro, permette di conseguire il titolo di dottore di ricerca, il terzo e più alto livello della formazione universitaria. Un corso di studi che fin dalla sua costituzione, ha sempre puntato alla formazione di professionalità dotate di competenze multidisciplinari, in grado di leggere e governare i processi d’innovazione da una prospettiva sempre più internazionale e di offrire un contributo essenziale alle aziende del settore agroalimentare chiamate a coniugare il necessario radicamento territoriale con la capacità di competere in un mercato sempre più globalizzato. Sono 26 i partecipanti: il 23% dei neo-dottorandi proviene da università estere, il 15% da altre università italiane e il 62% prosegue il percorso iniziato in Università Cattolica. Sono stati salutati in Aula Piana dal preside della Facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali Marco Trevisan e da quello della facoltà di Economia e Giurisprudenza Anna Maria Fellegara che hanno sottolineato come si tratti di un’esperienza unica in Italia per le peculiarità di multifunzionalità e multidisciplinarietà. E’ seguito l’intervento di Franco Biasioli, del Dipartimento di Food Quality and Nutrition dell’Edmund Mach Foundation di San Michele all’Adige.

