Al PalaBanca con l'autobus ecologico: nuovo servizio per i tifosi della Gas Sales Piacenza

Da domenica 2 febbraio sarà attiva una linea autobus a impatto zero che permetterà di raggiungere il palazzetto gratuitamente.

Come annunciato nelle scorse settimane, infatti, la Gas Sales Piacenza ha stretto una collaborazione con Tempi Agenzia in base alla quale la linea 3/7 (servizio festivo) effettuerà una deviazione verso il PalaBanca. Il servizio farà il suo debutto proprio da domenica 2 febbraio in occasione della gara contro l’Itas Trentino e sarà garantito anche per le prossime gare casalinghe previste domenica 8 marzo, domenica 15 marzo e domenica 29 marzo.



L’iniziativa conferma la volontà della Gas Sales Piacenza di proseguire quel percorso sostenibile a favore dell’ambiente avviato a inizio stagione: l’autobus da 90 posti a impatto zero effettuerà il viaggio di andata e ritorno e sarà gratuito per tutti i tifosi che provvederanno ad esibire al controllore l’abbonamento o il biglietto della partita.



Elisabetta Curti, presidente Gas Sales Piacenza si dice soddisfatta per la sinergia avviata con Tempi Agenzia: «Questo tipo di iniziativa si inserisce in quel percorso green che abbiamo voluto fortemente e che ci sta accompagnando nel corso di questa stagione. Siamo contenti che sia stata accolta in maniera favorevole e invitiamo tutti i tifosi biancorossi al PalaBanca a sostenerci per le prossime gare casalinghe».



Anche Gino Losi, Amministratore Unico di Tempi Agenzia commenta così la collaborazione con la società biancorossa: «Abbiamo accolto con grande piacere l’idea che ci è stata proposta dalla Gas Sales Piacenza: è una soluzione in favore dell’ambiente per cercare di abbattere l’inquinamento. È un piccolo passo ma importante e che può servire. La navetta di fatto compie una deviazione nel classico percorso e permetterà di raggiungere il PalaBanca con un mezzo a gas metano a impatto zero».



All’andata il servizio di trasporto pubblico effettuerà le seguenti fermate:



• Vicolo Valverde, 3 (Ospedale) alle 16:40

• Via Bianchi, 11 alle 16.48

• V.le Dante, 121 (VDF) alle 16:51

• P.le Marconi, 20 (Stazione FS Corsia 5) alle 16:58

• Via E. Parmense, 65 (Univ. Cattolica) alle 17:07

• Strada Caorsana, Fronte 127 (PalaBanca) alle 17:10



Al ritorno saranno effettuate le seguenti fermate:



• Strada Caorsana, Fronte 127 (PalaBanca) alle 20

• Via E. Parmense, 65 (Univ. Cattolica) alle 20:02

• P.le Marconi, 20 (Stazione FS Corsia 5) alle 20:11

• V.le Dante, 121 (VDF) alle 20:18

• Via Bianchi, 11 alle 20.21

• Vicolo Valverde, 3 (Ospedale) alle 20:29



La seconda corsa sarà effettuata solo se il match finisce dopo le 20 e partirà alle 20.40. Per conoscere il percorso completo la Gas Sales Piacenza invita a consultare il sito www.setaweb.it

