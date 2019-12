Anpas e Croce Bianca cercano volontari: «Chi ha tempo aiuti la cittadinanza»

Nel pomeriggio di lunedì 23 dicembre è stato presentato il corso formativo di Croce Bianca gratuito rivolto alla cittadinanza che tutti gli anni, all’apertura, raggruppa oltre un centinaio di aspiranti volontari. Partenza lunedì 20 gennaio 2020 alle 20,45 nella sede della Pubblica Assistenza Croce Bianca in via Emilia Parmense 19. Un format nuovo, che prevede una prima parte di lezioni uguali per tutti - quella del primo soccorso - per poi entrare più nello specifico, scegliendo la specializzazione che più interessa: operatore di soccorso su ambulanze, autista mezzi di emergenza o trasporto sanitario, autista o accompagnatore di trasporti sociali, operatore di sala radio, operatore di protezione civile interno, truccatori o figuranti.

«Il corso è rivolto a tutti: si parte dai 18 anni per i servizi operativi ai 16 per quelli di sala radio» ha spiegato Fabrizio Velieri, presidente P.A. Croce Bianca Piacenza. «E’ più snello rispetto agli anni passati, che prepara e dà l’opportunità di salire sui nostri mezzi in breve tempo: da lì, poi, starà ai partecipanti decidere se proseguire l’iter per diventare volontario o fermarsi, avendo però imparato rudimenti sul soccorso utilissimi da poter utilizzare ovunque nel quotidiano e sul lavoro».

«Quest'anno, come obiettivo, ci siamo posti anche quello di inserire e integrare persone con disabilità, ad esempio in sala radio, per avere un servizio aperto a tutti e dare la possibilità davvero a chiunque di scoprire il nostro mondo» ha spiegato Paolo Rebecchi - Coordinatore ANPAS Comitato Provincia di Piacenza e Responsabile Regionale Protezione Civile ANPAS Emilia Romagna. «In più, come già detto, vogliamo coinvolgere anche i più giovani, a partire dalle scuole, con cui abbiamo già contatti attivi. Abbiamo forte necessità di avere nuove leve perchè gli impegni e le esigenze crescono, così come la risposta che andiamo a dare».

Infine, qualche dato: Anpas e Croce Bianca hanno svolto oltre 11mila servizi ordinari, circa 6mila servizi catalogati in emergenza con più di 370 volontari di croce bianca per un totale di 320mila km percorsi.

Gallery