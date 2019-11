Career Day alla Cattolica, Balordi: «Noi primi in Italia nella sinergia con le imprese»

Career Day dell'Università Cattolica: un appuntamento ormai consolidato e migliorato di anno in anno giunto alla sua 19esima edizione, una giornata per far incontrare studenti e laureati con le aziende e i suoi manager e presentare la propria candidatura. «Ma non solo - evidenzia il direttore amministrativo Mauro Balordi -, oltre ai colloqui conoscitivi, qui gli allievi possono sottoporsi, attraverso un percorso chiamato Trainig Point, ad una simulazione di colloquio di lavoro, eventualmente anche in lingua inglese, e possono in tal modo comprendere la tipologia di figura professionale che quella determinata azienda sta eventualmente ricercando». «Le aziende dal canto loro - prosegue - ci tengono in modo particolare a partecipare a questa giornata, ben sapendo l’alto grado di preparazione dei nostri laureati: non a caso la nostra facoltà è la prima in Italia per sinergia con le aziende che non si limita, ovviamente a questa giornata, ma prosegue tutto l’anno con incontri diretti, lezioni, stage. Qui al Career Day è possibile anche apprendere il modo migliore per predisporre il proprio curriculum vitae in modo da evidenziare al meglio la propria professionalità». «Nonostante le novità che introduciamo ogni anno - ribadisce Balordi - la formula vincente è proprio quella di offrire ai laureati e laureandi l’opportunità di incontrare e conoscere aziende e società a caccia di talenti. La presenza di un centinaio di stand dimostra che il successo continua, anche grazie all’elevato livello di formazione che la Cattolica fornisce ai nostri studenti». Per gli interessati a un futuro professionale nel mondo dell'agroalimentare era attivo anche lo spazio AgriCulture. Riconfermato il Training Point con un English Corner, una sezione tutta erogata in lingua inglese: le consulenze di orientamento professionale si focalizzeranno sull’orientamento alla carriera internazionale, sull’allenamento delle soft skills, sull’Intelligenza Emotiva. Infine quest’anno ancora una volta Career Day Cattolica era accompagnata dai successi di 19 anni di musica italiana e internazionale grazie a Radio Fiore presente con lo storico dj Francesco Vaccari.

Ricchissimo il calendario dei seminari previsti nella giornata.

Dalle 10.40 – 11,30 presso la Sala G. C. Mazzocchi “Lifein solutions: soluzioni hr a servizio delle imprese” Introducono e coordinano: Prof.ssa Elena Zuffada, Prof.ssa Franca Cantoni Interviene: Elena Bozzarelli, Direttore commerciale, Life in, Agenzia per il lavoro e co-founder, Lifein solutions

Alle 11,40 – 12.30 Sala G. C. Mazzocchi “Modelli di business e portafoglio servizi: il caso Fidenza village” Introducono e coordinano: Prof.ssa Elena Zuffada, Prof.ssa Franca Cantoni Intervengono: Francesca Carbognani, Federico Montali, HR Department, Value retail fidenza village

11,45 – 12,15 Aula SIGMA “Vorrei diventare” strumenti e strategie per la ricerca del lavoro by iscom e.r.” Introduce: Dott.ssa Anna Paratici, Coordina: Dott.ssa Stefania Mazza. Intervengono: Raffaele Chiappa, Presidente UNIONE COMMERCIANTI; Elvira Trombetti, ISCOM E.R.; Arianna Beltrami, ISCOM E.R. sede di Piacenza; Michela Gandolfi, Presidente GGI di Piacenza

Per gli studenti e i laureati di economia. 9.00 - 10.30 Aula Gasparini

“Le strategie di branding internazionale: il caso mutti”.Introduce e coordina: Prof. Sebastiano Grandi. Interviene: Marcello Gelo, Global Marketing Director, MUTTI

10.40-12.30 Aula Delta.“Il ruolo del consulente finanziario nella gestione finanziaria ed emotiva dell'investitore: quali opportunità?” Introduce e coordina: Prof. Andrea Lippi.Interviene: Vincenza Belfiore, Wealth Manager Director Head of Private insurance solutions, AZIMUT

10.40-12.30 Aula 14. “Il marketing della dolcezza: il caso haribo”.Introduce e coordina: Prof. Sebastiano Grandi. Interviene: Marco Piantanida, CEO e Managing Director, HARIBO

11.40 - 13 Aula E.“La residenza delle societa’ ai fini ires”. Introduce e coordina: Prof. Marco Allena.Interviene: Michele Gusmeroli, Director, PWC TAX AND LEGAL SERVICES

10.40 – 12.00 Aula 23.“Risk management nella gestione del risparmio: metodologia e definizione dei processi di controllo”Introduce e coordina: Prof.ssa Francesca Pampurini. Intervengono: Gaetano Anselmi, Giacomo Fontanella, Nicolas Selvaggio, BANCA CARIGE

12.00 – 13.30 Aula 23. La comunicazione con i responsabili delle attività di governance ed i nuovi strumenti a supporto della revisione” Introduce e coordina: Prof.ssa Francesca Pampurini. Intervengono: Marco Conte, Senior Manager Financial Services, Melissa Maldonado, HR Associate Recruiting Talent team, EY

14.40 – 16.30 Aula 11.“iIsegreti del packaging”. Introduce e coordina: Prof. Sebastiano Grandi. Interviene: Roger Botti, Managing Director, ROBILANT ASSOCIATI

14.40 – 16,30 Aula Alfa .“Lavorare in consulenza”.Introduce e coordina: Prof. Stefano Monferrà. Interviene: Leonardo Siccoli, partner, DOUBLE CONSULTING

16,40 – 17.30 Aula Alfa. “UNICREDIT” .Introduce e coordina: Prof. Stefano Monferrà.Interviene: Gianni Franco Papa, già Group General Manager, UNICREDIT

Per gli studenti e i laureati della facoltà di scienze agrarie, alimentari e ambientali

“Un lavoro dopo la laurea: dove e come”. 10.30-12.30 Sala G. Piana. Introducono e coordinano: Preside Prof. Marco Trevisan, Prof.ssa Giorgia Spigno .Intervengono: Marco Almangano, SIPCAM OXON; Simone Arisi, CHR. HANSEN ITALIA; Giulio Ferrari, ESSELUNGA; Eleonora Fontana, ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI Emilia Romagna-Toscana-Marche-Umbria; Diego Ghisoni, OLEIFICIO ZUCCHI; Daria Levoni, LEVONI.

14.30-16.30 Sala G. Piana. Introducono e coordinano: Preside Prof. Marco Trevisan, Prof. Francesco Masoero. Intervengono: Riccardo Artino, PASTA FRESCA ROSSI; Sebastiano Bergamaschi CARGILL- ASSALZOO; Elia Fontana SIVAM; Giuseppe Miceli, ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA; Stefano Noci DYNAMIC GEN, Emanuele Pisaroni, AZ. AGR. PIZZAVACCA CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE

Per gli studenti e i laureati di giurisprudenza

11.40 – 12.30 Sala Riunioni Giurisprudenza. “D(i)ritto al lavoro. Come scegliere per un laureato in Giurisprudenza il proprio futuro lavorativo: esperienze di vita professionale.” Introducono e coordinano: Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti, Prof. Paolo Flavio Mondini. Intervengono: Avv. Giovanni Giuffrida, Presidente dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA; Avv. Enrico Sommariva, Corporate legal counsel and complaints manager, CREDEMVITA e CREDEMASSICURAZIONI

Incontro organizzato in particolare Per gli studenti e i laureati di della Facoltà di scienze della formazione.

10,45 – 11,30 Aula SIGMA. “Apprendere nella quarta rivoluzione industriale: l'esperienza della comau academy”. Introduce: Prof. Pierpaolo Triani. Coordinano: Dott.ssa Anna Paratici, Dott.ssa Stefania Mazza.

Interviene: Ezio Fregnan, Direttore, COMAU ACADEMY

