"Chef per una sera", dal 5 al 9 novembre le registrazioni del programma tv a Castellarquato. Aperte le iscrizioni

Aspiranti chef cercasi: a Piacenza e dintorni, dal 5 al 9 novembre, verranno registrate 6 puntate del programma “Chef per una sera” (in onda su alcune televisioni regionali) al ristorante “Nona Buca” del Golf Club Castell'Arquato. Le iscrizioni saranno a numero chiuso non oltre i 36 concorrenti, 3 per squadra, e bisognerà rivolgersi a Carmen Morello, ideatrice e conduttrice del programma, o al responsabile della regione Emilia-Romagna, Scilla Baldassare.

“Chef per una sera” è un gioco a squadre in cui, in ogni puntata, si sfidano due squadre composte da 2, 3 o 4 concorrenti ciascuna; i partecipanti possono decidere di iscriversi da soli o di formare una squadra con amici, colleghi di lavoro o parenti. Nessun concorrente deve essere un cuoco professionista, ma la passione per l’arte culinaria deve essere una prerogativa. La gara si svolgerà nel seguente modo: ogni squadra indosserà i grembiuli e inizierà ad apparecchiare la tavola per tre giurati - due chef professionisti e un personaggio del mondo dello spettacolo che rappresenterà la giuria di gradimento o popolare – mentre l’occorrente per la mise en place (piatti, bicchieri, posate e tovaglie) verrà fornito dal ristorante che ospita la puntata.

I concorrenti dovranno portare da casa solo dei piccoli oggetti decorativi per mettere in mostra la propria creatività e i giurati daranno un voto da 5 a 10. La gara continuerà in cucina, dove i partecipanti troveranno già pronti tutti gli ingredienti necessari per la preparazione di un antipasto, un primo e un secondo piatto. I concorrenti avranno un'ora di tempo in cucina, dove le pietanze verranno poi impiattate e portate ai tre giurati per essere assaggiate e giudicate a seconda della loro creatività.

Al termine della gara i giudici daranno un voto complessivo e verrà decretata la squadra vincitrice della puntata, che riceverà una cena al ristorante “Nona Buca”, mentre la squadra con il voto più basso avrà in regalo delle confezioni di carne dell'azienda Fiorani. Infine, la squadra che sarà in cima alla classifica generale al termine di tutte le 6 puntate, vincerà un week-end benessere, con una notte in mezza pensione, alle Terme Sensoriali di Chianciano - sponsor ufficiale del programma - e altri premi offerti dagli sponsor.