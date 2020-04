Covid-19, il "modello Piacenza" di Luigi Cavanna continua a fare il giro del mondo

L'intuizione e il lavoro dell'oncologo piacentino Luigi Cavanna stanno facendo il giro del mondo sulla stampa internazionale. La task force che va a domicilio, casa per casa, con centinaia e centinaia di persone già visitate, si occupa di sottoporre ad accertamenti persone positive o sospette positive Covid. La necessità di allentare la pressione sulle terapie intensive ha fatto scattare il meccanismo inverso che ora è noto come "modello Piacenza" e che prevede visite accurate da parte di sanitari dotati di dispositivi di protezione con ecografi portatili. Questo approccio, con il sostegno dell'Ausl, prevede anche la somministrazione di cure monitorate e che sta attirando l'interesse di molte altre realtà. A parlarne, stavolta, sono state inizialmente "Voice of America" e "Keyc Tv", poi il "Times". Ora, anche Al Jazeera ed è attesa una comunicazione anche da parte del programma "The Helper" sulla Cnn sul modello a domicilio portato avanti con tenacia dall'oncologo piacentino.

