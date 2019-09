Biciclettata, picnic, attività e pulizia dell'argine: il 22 settembre una giornata per vivere il nostro Po

Una giornata sul lungo Po piacentino per vivere, insieme al Gruppo Fai Giovani della Delegazione Fai Piacenza, Gruppo Scout Agesci Piacenza 5 e Legambiente Circolo di Piacenza, tante iniziative all'insegna della salvaguardia dell'ambiente e del sano divertimento all'aperto. L’argine del Po della città di Piacenza antistante la società Canottieri Vittorino da Feltre verrà arricchito di isole tematiche riguardanti il Po e i suoi principali aspetti ambientali. L'appuntamento è domenica 22 settembre. Insieme agli Scout verranno organizzati numerosi laboratori interattivi per grandi e piccini. Inoltre ci sarà una speciale dimostrazione dei Vigili del fuoco di Piacenza e delle loro attività di prevenzione e salvaguardia dell’ambiente.

Tre le diverse attività in programma: biciclettata fino al lungo Po, pulizia dell’area con adesione all’iniziativa nazionale di Legambiente “Puliamo il mondo”, picnic sulle rive del Grande Fiume, gite in barca con la collaborazione di Catfishingitalia e La Tana, lezioni di Yoga a cura della maestra Beatrice Merli e un torneo di baseball scout per vivere insieme una giornata di cura e valorizzazione della riva piacentina del grande Fiume. Dalle 19, sulla terrazza della Soc. Canottieri Vittorino da Feltre, verrà organizzato un aperitivo musicale con la collaborazione di Piacenza Wind Orchestra.

L’evento rientra nella programmazione regionale di “Vivi il Verde” organizzato da IBC - Istituto Beni Culturali Emilia Romagna ed è patrocinato da FAI Giovani Emilia Romagna.

Di seguito il programma dettagliato con gli orari: