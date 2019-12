Fermo l’orologio del Palazzo del Governatore, 1756 euro per ripararlo

I piacentini più attenti che frequentano il centro storico se ne sono accorti. L’orologio del Palazzo del Governatore - progettato dal'architetto LotarioTomba nel 1787 - in piazza Cavalli, è fermo da almeno due mesi. Il palazzo ospitò gli uffici e l'abitazione dei governatori che si succedettero fino all'annessione del ducato di Piacenza e Parma al Regno di Sardegna. Oggi ospita gli uffici della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, mentre nella galleria interna, costruita attorno alla metà degli anni ’50 del ‘900, sono presenti esercizi commerciali.

Il Comune di Piacenza, che sulla manutenzione ordinaria punta molto, non ci sta ad avere l’ora esatta soltanto due volte nell’arco di ventiquattrore. Ecco perché è stata incaricata una ditta di Uscio (Genova) per provvedere alla sua sistemazione. La ditta Renato Trebino s.n.c., l’unica che nell’area del centro-nord si occupa di queste riparazioni, per una spesa di 1756 euro (Iva inclusa), provvederà a rimettere in funzione l’orologio. La riparazione ha una garanzia di tre anni.