Festività di Ognissanti: a Piacenza raccolta rifiuti regolare

Servizi domiciliari garantiti regolarmente, in base ai calendari distribuiti, come pure i servizi di raccolta stradali. Non verranno effettuati i servizi di raccolta dei rifiuti indifferenziati nella Zona Artigianale Orsina e la raccolta del cartone delle utenze commerciali nelle Zone Artigianali