Gli Alpini tornano a Piacenza: nel 2019 la sfilata del Secondo Raggruppamento Lombardia e Emilia Romagna

Anche il sindaco Patrizia Barbieri insieme all’assessore Filiberto Putzu, era presente domenica 21 ottobre alla manifestazione degli alpini a Mariano Comense, la città che ha accolto migliaia di Penne nere appartenenti al Secondo Raggruppamento Alpino della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Alla presenza del sindaco della cittadina comasca, Giovanni Marchisio e delle autorità cittadine è andato in scena il suggestivo passaggio della “stecca” al primo cittadino Patrizia Barbieri e alla Sezione di Piacenza. Sarà infatti proprio la nostra città a ospitare nel 2019 il prossimo raduno del Raggruppamento: «E’ un onore promuovere e organizzare questa importante manifestazione per il prossimo anno – ha detto Patrizia Barbieri – sono certa che questo impegno sarà condiviso con i tanti alpini che con le nostre istituzioni hanno un ruolo sempre attivo e partecipativo».

Prima del passaggio della “stecca”, un lungo corteo tra gli applausi di due ali di folla presenti alla manifestazione, ha sfilato per le strade della borgata, con i gonfaloni, i labari e i gagliardetti delle Penne nere (presente anche il gonfalone di Piacenza), corteo che ha chiuso la manifestazione davanti al monumento dei Caduti, con lo striscione “Arrivederci a Piacenza”, un ideale passaggio di testimone in vista della manifestazione del 2019. Tantissimi gli alpini piacentini, a cominciare dal presidente Roberto Lupi e dall’intero consiglio direttivo. A Mariano Comense c’erano tra gli altri Bruno Plucani, storico presidente che non ha voluto mancare alla manifestazione, Roberto Migli, Gino Acerbi e tanti altri appartenenti a questo Corpo che al proprio interno trova uno straordinario senso di appartenenza.

Gallery