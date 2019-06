Il Club veicoli storici Piacenza rievoca la gara per moto Bobbio-Penice

Entra nel vivo il programma per l’estate del Club Veicoli Storici di Piacenza che a meno di un mese dal grande appuntamento del Trofeo Renati del 28 luglio, propone un altro evento nelle stesse zone, ovvero la rievocazione della competizione Bobbio - Penice, ma per moto d’epoca. L’appuntamento per i centauri è fissato per domenica 30 giugno. Si tratta del secondo evento dedicato alle due ruote, dopo la manifestazione di Cà dell’Orso dello scorso primo di maggio.

«Abbiamo voluto proporre un raduno non competitivo – dichiara Bruno Francesconi, membro del CVSP-PC – che vuole ricordare una grande gara che si svolgeva anni fa sulle strade delle nostro territorio. Andremo a percorrere percorsi forse meno battuti, ma sicuramente affascinanti. La prova di velocità prevedeva la partenza dalla città di Bobbio con arrivo al Passo Penice a quota 1.253 metri».

Il CVSP-PC ripensando alla gara ha voluto riproporre alcuni tratti di quel percorso, proseguendo per un tragitto panoramico tra Emilia e Lombardia. L’itinerario, studiato da Giorgio Mazzocchi (commissario tecnico del club) in collaborazione con Stefano Caminati e Riccardo Pacini, prevede la partenza da Bobbio alle 9,30, si passa al Brallo di Pregola e quindi Zerba dove è prevista una breve sosta, per poi tornare a Santa Maria dove è in programma il pranzo con tutti i partecipanti. Alle 16 inoltre è attesa la prova di abilità con premiazioni a conclusione della manifestazione. Le iscrizioni sono aperte per tutte le moto immatricolate entro il 1999.

Gli organizzatori stanno lavorando inoltre per offrire una splendida sorpresa: portare la Moto Guzzi che per prima tra i veicoli a due ruote riuscì ad arrivare in cima al Passo Penice.

«Vorremo regalare questa emozione a tutti i partecipanti e agli appassionati – continua Francesconi – portando un “pezzo” da collezione che ha un significato particolare. A condurla sarà il proprietario Gabriele Pizzelli. Sarà una splendida sorpresa».

Per maggiori informazioni è possibile contattare il CVSP-PC: tel. +39 0523 380489 oppure email info@cvsp-pc.it. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 26 giugno.