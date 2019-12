Il Genio Pontieri prende il comando dell'operazione Strade Sicure in Lombardia e Trentino 

Lunedì 16 giugno ha avuto luogo presso la storica caserma “Santa Barbara” in Milano, il cambio al Comando del Raggruppamento Tattico “Lombardia e Trentino Alto Adige” nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” tra il Colonnello Stefano Fregona del 7° Reggimento Alpini di Belluno, Comandante cedente, ed il Colonnello Salvatore Tambè del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, Comandante subentrante. Il Raggruppamento “Lombardia e Trentino Alto Adige” ha garantito la presenza di circa novecento uomini e donne dell’Esercito Italiano che hanno svolto compiti di presidio di aree e siti sensibili in concorso alle Forze dell’Ordine, garantendo una presenza capillare sul territorio che abbraccia le due regioni amministrative Lombardia e Trentino Alto Adige.

Si ricordano tra gli obiettivi vigilati, gli aeroporti di Linate e Malpensa, le stazioni metropolitane e ferroviarie, svariate sedi consolari e luoghi di culto, ed in particolare le maggiori aree di aggregazione della città di Milano. Nel corso degli ultimi sei mesi sono stati effettuati 125 fermi, 62 denunce e 44 arresti. Inoltre sono stati effettuati 1185 controlli su personale, mezzi e materiali. Infine sono stati effettuati 31 interventi in merito al sequestro di sostanze stupefacenti. Ai risultati menzionati si sono affiancate le manifestazioni di riconoscenza ed affetto più volte manifestate dai cittadini in particolare quelli milanesi, frutto di un lavoro svolto con professionalità ed abnegazione. L’Esercito Italiano conduce l’Operazione “Strade Sicure”, sul territorio nazionale, ininterrottamente dal 4 agosto 2008, ed attualmente sono impiegati circa 7100 donne e uomini che assicurano un presidio in tante città italiane contribuendo fattivamente alla realizzazione di un ambiente più sicuro.