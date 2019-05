Il piacentino Zafarana nuovo comandante generale della Guardia di Finanza

È il generale di corpo d'armata Giuseppe Zafarana il nuovo comandante generale della Guardia di Finanza: la nomina è arrivata al termine del Consiglio dei Ministri del 20 maggio. Zafarana, 55enne piacentino, si insedierà il prossimo 25 maggio quando scadrà il mandato di Giorgio Toschi. Nato a Piacenza nel 1963, è entrato in Accademia 38 anni fa e ha ricoperto diversi incarichi operativi e di staff in Veneto, Calabria, Sicilia e Lazio: dal 2001 al 2003 ha retto l'ufficio del comandante generale, per cinque anni - dal 2003 al 2008 - è stato comandante provinciale di Roma, l'anno successivo è stato a capo dell'ufficio personale ufficiali e per altri 4 anni, dal 2009 al 2013, ha diretto il I reparto del comando generale. Dopo aver comandato l'Accademia delle Fiamme Gialle per due anni ed essere stato comandante regionale in Lombardia, a novembre del 2018 ha assunto l'incarico di capo di Stato maggiore del comando Generale della Guardia di Finanza. Due lauree, in giurisprudenza e scienze della sicurezza economico-finanziaria, e un master alla Bocconi, il generale Zafarana è commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana e ha svolto nel corso della sua lunga carriera attività d'insegnamento in tutti gli istituti di formazione del Corpo.