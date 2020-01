Il principio di precauzione come principale punto di riferimento dei medici per l’ambiente

L’Associazione Medici per l’Ambiente, Isde (Society of Doctors for the Environment), è presieduta a livello provinciale da Giuseppe Miserotti, ex presidente dell’Ordine dei Medici. Fondata il 25 novembre 1990, è riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall’OMS e si occupa di ambiente a 360 gradi, con la finalità di un contributo globale alla salute e al benessere dell’umanità. Si rivolge ai medici per promuovere la loro formazione in questo ambito, valorizzandone l’impatto culturale e nel pratico esercizio professionale; alle istituzioni, alla scuola, al mondo economico e ai media, mettendo a disposizione il metodo scientifico per dare informazioni su tutti i fattori ambientali che condizionano la salute umana.

“Il principio di precauzione il principale punto di riferimento di tutta la sua opera.

Il dottor Della Croce ha quindi illustrato i temi svolti dal convegno “Ambiente e Salute” fornendo alcune anticipazioni sugli Atti, ora disponibili in versione editoriale.

La dottoressa Alice Corsaro, Ricercatrice CUAMM - Medici con l’Africa, Padova

Ha illustrato il concetto “salute globale” che consiste in un’ampia area di studio, ricerca e pratica che pone come priorità il miglioramento della salute e il perseguimento dell’equità, su scala transnazionale prediligendo un approccio preventivo e di popolazione, ponendo attenzione ai determinanti ambientali e socioeconomici, all’integrazione sociosanitaria, all’interdisciplinarietà, grazie anche al contributo delle scienze sociali e umane, assieme alle naturali e biomediche. Si considera la salute non come condizione interna agli esseri viventi, ma come qualità intrinseca alle relazioni tra le persone, l’ambiente naturale e il contesto sociale. Solamente un approccio “ecologico” che promuova politiche e azioni multidimensionali, intersettoriali e multidisciplinari che coinvolgano i governi, le istituzioni, le comunità e i singoli individui, può offrire soluzioni efficaci a sfide di carattere planetario come quella relativa ai cambiamenti climatici ed il loro impatto sulla vita e sulla salute di tutte le popolazioni, in particolare sui sottogruppi più vulnerabili.

Un ambiente sano è garanzia di una migliore salute della mente, ha esordito il dott. Antonio Saginario, psichiatra, e per ambiente va inteso sia quello fisico, i luoghi in cui viviamo e che frequentiamo, sia quello delle relazioni umane e sociali. La psicologia può essere applicata in campo ambientale con lo scopo di descrivere e spiegare comportamenti umani potenzialmente inquinanti. Il problema è che ha maggior predisposizione a riconoscere il pericolo immediato e non i rischi futuri a lungo termine; non percepisce fino in fondo il danno ambientale perché è “nuovo” nella sua storia e perché oggi, almeno nei paesi sviluppati, i suoi bisogni primari sembrano soddisfatti.

Padre Bernard Jalkh, ha ruotato li suo intervento attorno all’enciclica Laudato si, in cui il Papa evidenzia che la nostra terra, maltrattata e saccheggiata, richiede una “conversione ecologica”, necessita di un cambiamento di mentalità e di prospettive per “la cura della casa comune”. Si tratta di un impegno responsabile, che include anche la lotta alla miseria, l’attenzione per i poveri, l’accesso equo e per tutti alle risorse del Pianeta. La nostra Terra è un dono di Dio, di cui siamo amministratori e non proprietari; le generazioni che seguiranno devono poter contare su nostri comportamenti consapevoli di tutela del creato. Il dott. Corrado Confalonieri, medico e diacono, ha trattato l’inquinamento di origine militare, tema di grande attualità ed estensione (vedi le basi militari in Sardegna e le tante guerre sparse in tutti i continenti); a seguire Anna Bosi – Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Piacenza ha illustrato il rischio per la salute dei lavoratori esposti a Sostanze Pericolose (Agenti Chimici, Cancerogeni e Mutageni), anche in riferimento ad esperienze ed indagini dell’UO Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Piacenza.

Infine la dott.ssa Anna Baldini - Specialista in Otorinolaringoiatria, ha evidenziato il problema finestre e dei rivestimenti fonoassorbenti alle facciate).L'intervento di prevenzione, unico elemento che ci protegge dal danno, deve essere pertanto attuato alla fonte, lungo la propagazione del rumore e sull'uomo.

L’inquinamento acustico che coinvolge il 20 % della popolazione europea; è causato dal traffico stradale, aereo e ferroviario ma anche da fabbriche, officine, concerti, discoteche e da un uso smodato degli smartphone e degli mp3.

Il danno causato dal rumore all'organo dell'udito dipende dall'intensità del rumore, dalla durata dell'esposizione ma anche dalla suscettibilità individuale a subire il danno. L'azione del rumore si può realizzare nell'arco di anni (trauma acustico cronico) o svolgersi in breve tempo (trauma acustico acuto), generando un'ipoacusia da rumore. Gli interventi di riduzione del rumore sono: interventi alla sorgente (es. utilizzo di asfalto fonoassorbente, macchine industriali che erogano bassi livelli di rumore); interventi sulla via di propagazione tra sorgente e ricettore (es. posizionamento di barriere acustiche); interventi al ricettore (es. aggiunta di doppi vetri alle finestre).

