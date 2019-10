In palio il titolo di “Borgo dei borghi”, Bobbio prova a migliorare il terzo posto del 2018

È ancora la città di Bobbio a rappresentare la regione Emilia-Romagna alla finale in diretta della 7° edizione de "Il borgo dei borghi" in onda questa sera – 20 ottobre - su Raitre alle ore 20.30, all’interno della trasmissione “Kilimangiaro”. I finalisti della competizione sono venti, uno per ogni regione italiana. L’eventuale vittoria al concorso organizzato dalla Rai porterebbe ulteriore popolarità in ambito nazionale ed internazionale e potrebbe diventare volano di crescita e sviluppo per tutto il territorio. Bobbio aveva già partecipato nella scorsa edizione, ottenendo il terzo posto assoluto. Anche in questa edizione ha superato la prima fase (dai 60 borghi di partenza si è passati ai 20 finalisti, Bobbio ha battuto anche la concorrenza di un’altra località piacentina, Vigoleno). Questa sera la graduatoria verrà ufficializzata. La classifica sarà decisa durante la diretta al 50 per cento dal voto popolare e un 50 per cento dalla giuria. Si potrà votare da numero fisso o mobile sino ad un massimo di cinque volte per lo stesso telefono, durante la trasmissione.