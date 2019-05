Alte quote imbiancate in val Nure sia in sponda sinistra che in sponda destra del Nure: da Groppallo al passo dello Zovallo e sino a Torrio Val d’Aveto la neve ha colorato di bianco il panorama della fascia altimetrica oltre gli 850 metri di quota sul livello del mare. Giancarlo Peroni ci documenta la Primavera di Torrio val d’Aveto, al confine con la Liguria.

