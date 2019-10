Costruire e lanciare un'esca, giovani pescatori a lezione dal Mosca Club Piacenza

Si è tenuta domenica 6 ottobre nell'area del centro di aggregazione giovanile del Comune di Piacenza Spazio 4.0 una giornata di introduzione alla Pesca a Mosca rivolta a bambini ed adolescenti.

I giovani partecipanti, accompagnati dai genitori, hanno potuto provare l'emozione di esercitarsi nella pratica del "lancio" dell'esca artificiale utilizzando l'attrezzatura messa a disposizione dal Mosca Club Piacenza, insieme ad istruttori qualificati che hanno seguito individualmente tutte le fasi.

Al termine della sessione è seguita una breve descrizione degli insetti acquatici che popolano i nostri torrenti e che rappresentano una fonte naturale di sostentamento per la fauna ittica. Dopo le tante domande, gli istruttori del Mosca Club Piacenza hanno invitato i giovani adolescenti a costruire una propria esca artificiale seguendoli progressivamente fino alla completa realizzazione.

Questi eventi di promozione e avvicinamento anche dei più piccoli al mondo della pesca a mosca sono molto importati - ha sottolineato il segretario del Mosca Club Piacenza, Alessandro Marcheggiani - siamo davvero molto soddisfatti della riuscita di questo appuntamento. Occasione organizzata e voluta fortemente dalla responsabile del centro Spazio 4.0, Sylvie, per avvicinare i ragazzi ad un hobby e a uno sport rispettoso dell'ambiente, tematica fondamentale in questo periodo di forte sensibilizzazione per i cambiamenti climatici».