Giro d’Italia, EBike, Santa Rita: «La sicurezza prima di tutto». In campo anche il Genio Pontieri

«I nostri obiettivi sono quelli di mettere meno persone in viaggio, alleggerire la circolazione e garantire la sicurezza della cittadinanza e di chi prende parte a tutte le manifestazioni. Per farlo abbiamo messo in campo un dispositivo al quale partecipano tutte le forze dell’ordine, di polizia, amministrazioni e volontari». A dirlo il prefetto Maurizio Falco, il questore Pietro Ostuni e il sindaco e presidente della Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri. Il 22 maggio il territorio sarà interessato dal passaggio del Giro d’Italia, dal giro amatoriale EBike, e in contemporanea si svolgono le celebrazioni di Santa Rita sullo Stradone Farnese, ma anche il mercato il cittadino (la cui chiusura è posticipata alle 15.30). Alla tappa del Giro d’Italia prenderanno parte 176 corridori e interesserá il nostro territorio dalle 14 alle 15.20 e passerà nei comuni di Alseno, Fiorenzuola, Cadeo, Pontenure, Piacenza, Rottofreno, Sarmato e Castelsangiovanni. Le strade interessate sono Statale Emilia, Provinciale 10 e Provinciale 412. In campo tutte le polizie locali di ogni comune interessato con tutti gli uomini a disposizione, 50 soldati del Genio Pontieri, 50 uomini tra polizia, finanza e carabinieri, e dieci uomini della Polstrada che si aggiungeranno alla scorta tecnica della polizia stradale ai due giri (con 32 moto e 7 auto, 6 moto e due auto per l’IBike). In campo anche 200 uomini tra Protezione Civile, associazioni Alpini, associazioni amatoriali di ciclisti del territorio.

Saranno chiusi anche i caselli di Piacenza Ovest e quello di Castelsangiovanni con conseguente congestione di Piacenza Sud. Tutte le logistiche interessate sono state debitamente informate per l’uscita è l’entrata dei tir. Anche le corse dei bus di Seta, specialmente quelle extraurbane, subiranno ritardi e alcune saranno soppresse. Entro la sera del 20 maggio saranno forniti tutti i dettagli dall’azienda del trasporto pubblico locale. Le scuole a Piacenza, Sarmato e Castelsangiovanni rimarranno chiuse. Due i punti delicati individuati:

- passaggio in via Primo Maggio e rotatoria di via Pavese.

- Provinciale 412 per la vicinanza alla logistica di Castelsangiovanni e il ponte Pievetta.

I caselli autostradali chiuderanno alle seguenti ore: Piacenza ovest da 9.45 a 10.45 per EBike e dalle 12.15 alle 15.15 per la tappa del Giro; Castelsangiovanni dalle 10.30 a 11 per la corsa amatoriale e dalle 12.13 a 16.15 per il Giro.

Prima del Giro d’Italia si svolgerà una corsa amatoriale chiamata Ebike che coinvolgerà 78 corridori, che partirà alle 10.15 da via Primo Maggio con ritrovo in via Einaudi. Interesserà i comuni di Piacenza, Rottofreno, Sarmato e Castelsangiovanni. Il divieto di sosta e transito delle strade sarà in vigore solo il tempo della corsa, per la tappa del Giro d’Italia la Provincia ha disposto divieto di sosta e di circolazione in vigore due ore prima e almeno 15 minuti dopo il passaggio dell’ultima safety car. Sul sito della Prefettura è attivo il collegamento in tempo reale con il sito ufficiale del Giro d’Italia. Nel comune di Rottofreno rimane attivo l’incrocio tra via Agazzano e via Calendasco per il tempo possibile prima del passaggio delle corse. Quindi chi deve raggiungere la zona a Nord della via Emilia Pavese – fa sapere il sindaco Raffaele Veneziani - può servirsi di questo incrocio passando, per chi parte da Piacenza, sul ponte Paladini, e viceversa. Il passaggio sarà vigilato e presidiato dalla polizia locale.

