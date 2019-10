Piacenza pronta a celebrare gli alpini di Emilia-Romagna e Lombardia

Neanche la leggera pioggia con cui si è svegliata Piacenza nella mattina di oggi può frenare l'entusiasmo per l'attesa della due giorni di festa per il raduno del Secondo Raggruppamento alpini. A Piacenza sono attesi gli alpini di tutte le sezioni di Emilia-Romagna e Lombardia (le due regioni del 2° raggruppamento). Il capoluogo si è colorato con il tricolore, soprattutto in centro storico. Si attendono oltre ventimila presenze nelle prossime ore. La protezione civile ha diramato un'allerta meteo: il maltempo dovrebbe essere una costante delle prossime ore, anche se la pioggia dovrebbe essere più intensa nella provincia piacentina, rispetto al capoluogo. Nel frattempo sono stati allestiti presidi sanitari sia in piazza Cavalli che in largo Baciocchi (liceo Gioia). Al lavoro anche la Polizia Locale, che ha già sanzionato alcuni venditori non in regola con i permessi.

Programma

Sabato 19 ottobre

Ore 15

- Ammassamento - via Maculani

- Accoglienza Labaro Nazionale ANA

- Sfilata al monumento ai Caduti - viale Risorgimento - piazza Cavalli (-> mappa*)

- Alzabandiera - piazza Cavalli

- Deposizione corona monumento ai Caduti - piazza Cavalli

Santa Messa in Duomo - piazza Duomo

Concerto Fanfara Brigata Alpina Taurinense - Palazzo Gotico (piazza Cavalli)

Concerto e carosello fanfare - piazza Cavalli

Domenica 20 ottobre

Ore 8.30

Accreditamento Sezioni e Gruppi - Polo Mantenimento Pesante Nord - piazzale Torino

Ammassamento - Polo Mantenimento Pesante Nord

- Accoglienza Gonfaloni

- Allocuzioni Autorità

- Sfilata

- Passaggio della stecca - piazza Cavalli

- Ammainabandiera - piazza Cavalli

Come cambia la viabilità

Ristorazione

I padiglioni della Grande Ristorazione sono collocati in Piazza Plebiscito, accanto a piazza Cavalli e sotto i portici del Palazzo Gotico, vicino alla zona tribune. I punti ristoro saranno operativi dalla serata di venerdì 18 e sino a domenica 20 ottobre.

Parcheggi

Solo domenica 20 ottobre: dal parcheggio piazzale Stadio (uscita autostrada Piacenza Sud, tangenziale uscita Stadio) servizio bus navetta da Stadio a zona ammassamento (dalle 6.30 alle 9) e da zona scioglimento in piazzale Milano a Stadio (dalle 13 alle 15.30).

Altri parcheggi: viale S. Ambrogio (parcheggio F.S.) - via IV Novembre (parcheggio Cheope) - Parcheggio viale Malta - Parcheggio Cavallerizza (stradone Farnese, 39) - Parcheggio Urban Center (stradone Farnese, 126) - Parcheggio via XXI Aprile (strada delle Valli) - Parcheggio via Anguissola (via Monte Carevolo

