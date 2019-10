Ponte Castelvetro-Cremona, un sensore controllerà il peso dei Tir

Camion troppo pesanti sul ponte di Castelvetro? La Provincia di Piacenza dice “basta” e presto installerà un “occhio elettronico” per monitorare le infrazioni. Nel 2014 venne imposto dall’ente di via Garibaldi lo stop al transito dei mezzi con peso superiore alle venti tonnellate. Divieto non sempre rispettato e che potrebbe mettere a rischio la sicurezza del ponte per il quale il ministero delle Infrastrutture ha stanziato sette milioni e mezzo di euro per la messa a norma. A breve all’ingresso del ponte per chi proviene da Castelvetro, verrà installato un sensore che rileverà la massa dei mezzi pesanti, insieme ad una telecamera che registrerà quelli fuori norma. Previste sanzione piuttosto elevate che la Provincia farà recapitare al domicilio.