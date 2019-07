E' stata presentata oggi, in Provincia la prima edizione del “Quattro Festival - Il Rock delle Quattro Regioni”, iniziativa che si terrà a Pey, piccola frazione in Comune di Zerba il 3 agosto a partire dalle 15 e durerà 24 ore no stop.

Organizzato in Val Boreca, crocevia di 4 regioni – una volta punto di incontro per i mercanti della Via del Sale - il Festival ospiterà gruppi musicali provenienti da Emilia – Romagna, Liguria, Piemonte e Lombardia e farà incontrare culture, dialetti e stili musicali differenti.

A fare gli onori di casa l'Avv. Maria Rosa Zilli, consigliere provinciale con delega al turismo e il Sindaco di Zerba Pietro Rebolini che hanno sottolineato come queste inziative possano contribuire a valorizzare il territorio e promuovere una zona di montagna, che fa incontrare 4 province per quattro regioni.

La presentazione dei dettagli del festival è stata affidata agli organizzatori Andrea Rocca e Paolofranco Mereni che hanno illustrato il programma.

I 12 gruppi musicali, provenienti da ciascuna delle 4 regioni, che si alterneranno sul palco per tutta la durata del festival sono:

Arbos

Beppe Malizia e i Ritagli Acustici

Day After Rules

Fattore Rurale

La Quadrilla

Maladissa

Palinurus Elephas

Quarantena

Renzo e i Tafferugli

Santamaddalena

Stasi

Uno Sfiziosissimo Progetto

«La scelta delle band che si esibiranno – spiega Andrea Rocca – ha rigorosamente seguito tre criteri: la provenienza da una delle quattro regioni, musica italiana e autoprodotta, no alle cover band. Per quanto riguarda la cucina, sono stati scelti produttori e cantine locali e punterà sulla valorizzazione dei tre salumi D.O.P. - ha precisato Paolofranco Mereni – e sarà presente un rappresentante del Consorzio Tutela del pesto genovese che verrà servito agli stand». Verrà appositamente allestita, inoltre, un'area per campeggiare con camper e tende per il week-end.

Un festival inedito nel panorama piacentino che saprà valorizzare la montagna, la musica, le tradizioni delle quattro regioni coinvolte, la cucina e le stelle. Durante la serata, infatti, saranno presenti alcuni astrofili dell'Associazione Astrobrallo che “guideranno” i partecipanti tra le costellazioni con un telescopio.

Un ringraziamento corale a tutti i volontari che si stanno spendendo per la buona riuscita di questo evento che ha saputo coinvolgere tutti gli abitanti della piccola frazione di Pey.

Presenti inoltre Simone Cutrì in rappresentanza di Dancetool, sponsor dell’evento e il cantante della band “Renzo e i tafferugli” in rappresentanza dei gruppi che si esibiranno durante il Festival.

