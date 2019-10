Sabato 2 novembre il servizio di trasporto pubblico osserverà l'orario di vacanza scolastica

Seta informa gli utenti del bacino provinciale di Piacenza che nella giornata di sabato 2 novembre il servizio di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano osserverà l'orario di vacanza scolastica. Si invitano gli utenti a porre attenzione nella consultazione delle tabelle orarie esposte alle fermate.

Inoltre, in occasione della domenica ecologica in programma a Piacenza per il 3 novembre, Seta ripropone l’iniziativafinalizzata ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici ed a promuovere forme di mobilità collettiva a beneficio dell'ambiente: il biglietto urbano di corsa semplice – acquistato a terra o a bordo - sarà valido per l’intera giornata. Sarà quindi possibile utilizzare i bus Seta in servizio sulla rete urbana di Piacenza per tutta la giornata di domenica 3 novembre, senza alcuna limitazione di validità oraria al costo di 1,50 euro (per i biglietti acquistati a terra, tramite app Muver/Roger o a bordo tramite emettitrice automatica e convalidati in giornata) o di 2 euro se l'acquisto viene effettuato direttamente dall'autista. Sono esclusi dall'iniziativa le altre tipologie di biglietti.