Sabato raccolta di generi alimentari per persone in difficoltà: «Confidiamo nella generosità dei piacentini»

La Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio, l’Associazione La Ricerca, Piacenza Solidale e con la collaborazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano e del Centro di Servizio per il Volontariato (SVEP), propongono per l’ottavo anno la raccolta di derrate alimentari per far fronte alle crescenti difficoltà di singoli individui e famiglie. L’appuntamento è per sabato 19 maggio in orario di apertura dei punti vendita. Tra le strutture commerciali aderenti: Conad via Pietro Cella, Conad superstore, Conad Pontenure, Conad San Lazzaro, Sigma di via Appiani, Simply Besurica, Auchan di San Rocco al Porto, In’s, Sigma Farnesiana, Sigma Borgo Faxhall, Sigma Gossolengo, Conad Rivergaro).

I generi alimentari maggiormente richiesti sono: pasta, riso, farina, scatolame, dado vegetale, latte Uht, olio, caffè, zucchero, biscotti, pannolini, omogeneizzati di frutta, detersivo per lavatrice. A ricevere i prodotti donati dai clienti saranno i volontari della Caritas, dell’Associazione La Ricerca, del Centro Caritas “La Giara” U.P. 7-8, dei Frati minori di Santa Maria di Campagna, dei gruppi giovani e le famiglie di alcune parrocchie cittadine, con la collaborazione del Gruppo Alpini di Piacenza. «L’obiettivo - hanno detto in sede di presentazione dell’iniziativa il direttore della Caritas Piacentina, Giuseppe Chiodaroli, Francesco Argirò responsabile dell’area promozione umana e Patrizia De Micheli de La Ricerca e le penne nere Gino e Giuseppe - è volto a superare gli 11 quintali di derrate raccolte lo scorso anno. Considerato la ricorrente solidarietà dei piacentini dovremmo farcela».