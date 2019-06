Sbarco in Lombardia, l’appuntamento è previsto per giovedì 6 giugno

Ritorna lo Sbarco in Lombardia di Carlo Mistraletti. In coincidenza con il 75° anniversario dell’’operazione “Overlord”- il più grande sbarco della storia militare, attuato dagli anglo americani sulle coste della Normandia, nella Francia settentrionale Il 6 giugno 1944 -, Mistraletti e il bettolese Francesco Molina alle18 di tufferanno nelle acque del Po dalla riva piacentina sotto il ponte stradale per Milano, per raggiugere in favore di corrente dopo circa 1 Km., la capanna Meraviglia sulla riva lombarda che, in linea d’aria è quasi di fronte alla terrazza della Nino Bixio. Scopo dell’impresa: rinnovare l’attenzione pubblica delle autorità sulla necessità di interventi capaci di rinaturare il paesaggio fluviale rendendo le acque balneabili. L’assistenza tecnica è assicurata con battelline, vari mezzi da sbarco dagli esperti navigatori Pier Luigi Gazzola e a Pietro Lambri, insieme ad esponenti della Vittorinoda Feltre.

Nella foto Francesco Molina e Carlo Mistraletti Della Lucia con Pietro e Riccardo Milani