Scuole e sostenibilità al centro della seconda giornata all’Ex Chiesa del Carmine

Una Piacenza più sostenibile, all’avanguardia, vivibile e tecnologica. E’ questo il “Comune che vogliamo”: StartCity, il Piano Smart City che nel pomeriggio del 20 dicembre è stato presentato nell’ambito della due giorni di inaugurazione del progetto Laboratori Aperti Piacenza, inaugurato il 19 dicembre e che ha visto la restituzione alla cittadinanza dell’ex Chiesa del Carmine come nuovo tempio dell’innovazione a servizio della comunità e delle imprese. Dopo l’apertura ufficiale, con taglio del nastro e presentazione di tutto il percorso di recupero, quella di oggi è stata una giornata dedicata alla progettualità e alla visione, con l’obiettivo di concretizzare un reale miglioramento della qualità della vita e del lavoro attraverso un utilizzo intelligente delle nuove tecnologie. Nella mattinata i protagonisti di questo nuovo spazio sono stati gli studenti delle scuole che hanno avuto l’occasione di vivere una vera e propria “Lab Experience” in prima persona, toccando con mano le tecnologie all’avanguardia messe loro a disposizione. A seguire, nel pomeriggio, il vicensindaco di Piacenza con delega proprio all’innovazione, Elena Baio ha aperto i lavori del Convegno con cui è stato presentato il Piano Smart City del Comune e ha tirato le fila anche sul contributo attivo della cittadinanza. Un dibattito che ha toccato temi attuali come la diagnostica urbana, Big Data e prestazioni ambientali in prospettiva di una smart city realmente “responsive”. Al tavolo, oltre alla realtà piacentina, anche i rappresentanti dei territori di Cremona e di Parma, il cui contributo ha ampliato i confini territoriali del dibattito e del confronto.

LABORATORIO APERTO PIACENZA DOVE INNOVAZIONE E CULTURA SI INCONTRANO

Il Laboratorio Aperto Piacenza è un nuovo spazio fruibile dai cittadini e dalle imprese che ospita e promuove al suo interno attività di formazione, eventi a tema, spazi attrezzati con tecnologie all’avanguardia e tanto altro. Scopo del progetto, quello di promuovere iniziative che possano apportare un tangibile cambiamento favorendo l’incontro tra domanda e offerta di soluzioni innovative, in particolare nell’ambito della mobilità sostenibile e della logistica, ma anche dell’ambiente, della cultura, del turismo e tanto altro. Il Laboratorio Aperto Piacenza è inserito nel prestigioso contesto dell’ex Chiesa del Carmine, il cui recupero rientra nel percorso di attivazione del concetto di Smart City e fa parte integrante del network di Laboratori Aperti della Regione Emilia Romagna che collaborano in materia di innovazione su tutto il territorio.

I GESTORI DEL PROGETTO

Il Laboratorio Aperto di Piacenza è un progetto nato grazie al Fondo Europeo per lo Sviluppo regionale Por FESR 2014-2020, al Comune di Piacenza e all’Unione di FGB e MBS, i soggetti gestori dello spazio.

FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI È un Think and Do Tank che opera dal 1971 a livello europeo, nazionale e locale nel campo delle politiche di sviluppo e del lavoro. FGB è un’organizzazione non profit con sede a Roma e con uffici a Milano, Torino, Bruxelles, Barcellona, e Ankara. Con uno staff di 50 persone e con più di 100 esperti e consulenti, si occupa di ricerca, consulenza, formazione e assistenza tecnica. Collabora con enti pubblici e privati a tutti i livelli territoriali, dalle Città alla Commissione EU.

MBS È attiva nel mondo della consulenza direzionale, della formazione e della ricerca, integra esperienze e competenze diverse per supportare lo sviluppo delle organizzazioni. In particolare, oltre che a imprese e organizzazioni non profit, presta i propri servizi soprattutto alle Pubbliche Amministrazioni, attraverso interventi di progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione e controllo delle politiche di sviluppo realizzate attraverso la gestione di progetti e programmi comunitari.

IL LUOGO – L’EX CHIESA DEL CARMINE

LA STORIA

La Chiesa di Santa Maria del Carmine, fondata a Piacenza nel 1334 dai Padri Carmelitani, sorge tra via Borghetto e Piazza Casali. L’impianto originario ha subito nel tempo numerose trasformazioni. Tra il XIV e XVI secolo nella navata di sinistra vengono aggiunte altre cappelle oltre a quelle medioevali, mentre nel XVII secolo furono apportati numerosi interventi decorativi, sulla base della volontà di adeguare la chiesa dal nuovo gusto barocco. Nel 1805, in seguito alla soprressione degli ordini, la chiesa viene prima adibita ad ospedale e poi a magazzino, mentre il vicino convento diventa prima caserma e, dal 1807, Pubblico Macello. Dal 1923 il convento diviene sede dell’organizzazione del Partito nazionale fascista e a partire dagli anni ’50 ospita uffici statali. Nel 2006 l’intero complesso è stato abbandonato.

IL PROGETTO DI RECUPERO

Il progetto di recupero e riqualificazione dell’ex Chiesa del Carmine è stato avviato nell’autunno del 2017 e concluso nella primavera del 2019. Comprende due distinti ambiti di intervento: il recupero e il consolidamento strutturale dell’edificio e il riuso funzionale. Il progetto è infatti finalizzato all’attivazione di uno spazio urbano fruibile dai cittadini e dalle imprese che promuove e ospita attività di formazione, eventi cittadini e spazi attrezzati con tecnologie all’avanguardia, nel segno dell’innovazione e della sostenibilità. Il recupero di questo prezioso patrimonio cittadino rientra inoltre nel quadro del rilancio di un’area di grande importanza strategica per la città. La zona compresa tra Piazza Cittadella e Piazza Casali infatti, per la sua valenza storica, culturale e urbanistica, giocherà un ruolo centrale per lo sviluppo della città del futuro. L’importo complessivo dell’intervento è stato finanziato in parte con contributo regionale DUP – Intesa per la Provincia di Piacenza – Obiettivo 10, in parte con fondi regionali Por Fesr 2014-2020 Asse 6 per le Città attrattive e partecipate.