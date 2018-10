Strade e ferrovie, a Bologna il primo incontro del tavolo sul sistema infrastrutturale Media Valle del Po

Emilia-Romagna e Lombardia fanno gioco di squadra su strade e ferrovie. Un’azione comune che potrà avere effetti positivi sulla mobilità nelle due regioni, in particolare, per quanto riguarda il territorio emiliano-romagnolo, le province di Piacenza e Parma. Nel pomeriggio, a Bologna, nella sede della Regione, si è tenuto il primo incontro del Tavolo sul sistema infrastrutturale Media Valle del Po, al quale hanno partecipato il presidente della Giunta, Stefano Bonaccini, gli assessori alle Infrastrutture, trasporti e mobilità di Emilia-Romagna, Raffele Donini, e Lombardia, Claudia Maria Terzi, gli amministratori locali dei territori interessati, fra cui il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri.

“Al centro dei colloqui ci sono stati in particolare l’ottimizzazione dei servizi ferroviari e dei collegamenti viari fra le due regioni - spiega l’assessore Donini -. E’ stato un incontro molto positivo, nel quale abbiamo confermato la nostra massima disponibilità a collaborare per progetti e soluzioni condivise nell’interesse delle comunità locali, di cittadini e imprese, secondo un modello di sviluppo sostenibile, a partire dalle situazioni più problematiche”. Durante la riunione si è convenuto sull’intenzione di far nascere tavoli specifici sulle infrastrutture viarie e su quelle ferroviarie, per un confronto costante e sistematico sia dal punto di vista politico che tecnico. Infine, il prossimo incontro si terrà a Milano.

