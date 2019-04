Traduce dal greco un brano di Platone, un altro premio per lo studente Andrea Monico

Il liceo Classico Gioia ottiene importanti successi grazie allo studente Andrea Monico, di V classico A, che sale sul podio per la terza volta, con la vittoria meritata all’Agon promosso dal Liceo Alfieri di Torino. Dopo le felici prove del concorso "Viscidi" di Padova – dove è stato l’unico premiato - e della selezione regionale per Olimpiadi delle lingue classiche, che gli ha permesso di ottenere la qualificazione alla fase nazionale, Andrea ha ottenuto il riconoscimento del suo valore anche nel capoluogo piemontese, dove il 29 marzo scorso si è cimentato con la traduzione dal greco di un brano dal Simposio di Platone e con il commento al testo. Per la prima volta, uno studente del liceo Gioia raggiunge nello stesso anno scolastico tanti riconoscimenti, grazie alla dedizione, all'impegno, alla serietà ma anche alla passione per la cultura classica: senza passione, infatti, nessuna fatica potrebbe condurre a tali risultati. Complimenti ai docenti che lo hanno guidato nell'incontro con le lingue classiche: professori Castignoli, Feci, De Poli, Trabacchi ma soprattutto ad Andrea che tra pochi giorni si metterà alla prova nella fase nazionale delle Olimpiadi di Lingua e Letteratura Classica, in programma a Reggio Calabria dal 6 al 9 maggio.