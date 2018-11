Università Cattolica, è tempo di "Career Day" nell'ateneo piacentino

Ritorna martedì 13 novembre prossimo dalle 8,30 il Career Day Cattolica, l’evento dedicato a studenti, laureandi, laureati e giovani professionisti. Interessanti opportunità di formazione e incontro con le aziende, racchiuse in una giornata interamente dedicata al mondo del lavoro. Saranno presenti i responsabili delle risorse umane delle aziende, disponibili per colloqui individuali con i candidati. Ci sarà la possibilità di prepararsi con servizi di cv check, test di selezione psicoattitudinali e colloqui in italiano e inglese, sia singoli che di gruppo.

La ricca giornata di iniziative del Career Day Cattolica inizierà con un fitto programma di seminari dedicati a temi cardine del mercato del lavoro, tra i quali interverrà, alle 8.30, Giancarlo ORSINI, Training & Learning Manager di Banca Mediolanum con un incontro dal titolo “Centodieci è progresso” sui futuri scenari tecnologici e professionali che ci attendono; alle 12.00 l’Auditorium G.C. Mazzocchi ospiterà una tappa di “Allenarsi per il futuro” di Randstad, che vedrà come protagonista la sportiva e coach Ivana Di Martino.

Saranno presenti nell'area stand dalle 9,30 alle 15,30 realtà di prestigio di tutti i principali settori professionali target dei laureati del campus piacentino, a disposizione dei ragazzi per raccogliere curriculum vitae ed effettuare un primo colloquio conoscitivo; per gli interessati a un futuro professionale nel mondo dell'agroalimentare, anche quest’anno sarà attivo lo spazio AgriCulture.

La parte di Training Point si rinnova: offre l’“English Corner” una sezione tutta erogata in lingua inglese che, oltre alla parte “tecnica”, si arricchisce di contenuti sempre più “trasversali”. Le consulenze di orientamento professionali si focalizzeranno sull’orientamento alla carriera internazionale, sull’allenamento delle soft skills, sull’Intelligenza Emotiva. In occasione dell’ evento, alle ore 14.30 presso la Sala Piana, è prevista la cerimonia di consegna della borsa di studio istituita per onorare la memoria di Emanuele Patti al vincitore Sig. Federico Regonati.

La borsa di studio è riservata a studenti meritevoli iscritti per l’anno accademico 2017/18 al primo anno del corso di Laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali. Infine quest’anno la 18^ edizione del Career Day Cattolica sarà accompagnata dai successi di 18 anni di musica italiana e internazionale grazie a Radio Fiore.

Altre informazioni sono disponibili sul sito www.careerdaycattolica.it

IL PROGRAMMA COMPLETO

8.40 – 10.30 Aula Sigma

“CENTODIECI È PROGRESSO”

Introduce e coordina: Prof. Gianni Zanrei

Interviene: Giancarlo ORSINI, Training & Learning Manager, BANCA MEDIOLANUM

12 – 13.30 Sala G. C. Mazzocchi

“ALLENARSI PER IL FUTURO”

Introducono e coordinano: Prof.ssa Elena Zuffada, Prof.ssa Franca Cantoni

Interviene: Ivana di Martino, runner e coach, in collaborazione con RANDSTAD

10.30 – 12 Sala G. C. Mazzocchi

“IL POSIZIONAMENTO DISTINTIVO DI ARVAL ATTRAVERSO LA SODDISFAZIONE DEI SUOI STAKEHOLDERS”

Introducono e coordinano: Prof.ssa Elena Zuffada, Prof.ssa Franca Cantoni

Interviene: Fabrizio Campione, Automotive Mobility​ Manager, ARVAL

14.40 – 15.30 Aula Gasparini

“PERCHÉ LAVORARE IN IKEA?”

Introduce e coordina: Prof. Luca Lanini. Intervengono: Federica Margognoni, Deputy Unit Manager, Francesco D’Antonio, Quality Manager IKEA

14.40 – 15.30 Aula Delta

“PASSIONE PER IL SUCCESSO”

Introduce e coordina: Prof. Daniele Cerrato. Interviene: LIDL Italia

INCONTRI ORGANIZZATI IN PARTICOLARE

PER GLI STUDENTI E I LAUREATI DI ECONOMIA

9.40 - 10.30 Aula H

“LA PROFESSIONE DEL CONSULENTE FISCALE NEL MUTATO CONTESTO ECONOMICO”

Introducono e coordinano: Prof. Guglielmo Maisto, Prof. Paolo Arginelli,

Intervengono: Stefano Cesati, Partner, Davide Villa, Junior Partner, Pirola Pennuto Zei & Associati

10.40-13.30 Aula 12

“Le opportunità di carriera offerte dall'evoluzione finanziaria e il ruolo educativo dei consulenti finanziari”

Introduce e coordina: Prof. Andrea Lippi.

Interviene: Vincenza Belfiore, Wealth manager director Head of Private insurance solution, AZIMUT

11.40-13.30 Aula TAU

“Le strategie di trade marketing: il caso UNILEVER”

Introduce e coordina: Prof. Sebastiano Grandi. Interviene: Guido Martuscelli, Trade Marketing Director, UNILEVER

11.40 - 12.30 Aula G

“IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA ATAD”

Introducono e coordinano: Prof. Guglielmo Maisto, Prof. Paolo Arginelli, Prof. Amedeo Valzer

Intervengono: Piera Penna e Michele Gusmeroli, Directors, PwC Tax and Legal Services

11.00 – 13.30 Aula H

“LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA MISURAZIONE E IL MONITORAGGIO DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ”

Introduce e coordina: Prof.ssa Francesca Pampurini

Intervengono: Gaetano Anselmi, Matteo Costanza, Claudio D'Agostino, Roberto Moretto, Alberto Reale,

BANCA CARIGE

14.40 – 17.30 Aula Delta

“LE STRATEGIE DI COSTRUZIONE DEI PIANI-CLIENTE”

Introduce e coordina: Prof. Edoardo Fornari. Interviene: Federica Avanzini, Vice President Global Customers Retail, BARILLA

INCONTRI ORGANIZZATI IN PARTICOLARE

PER GLI STUDENTI E I LAUREATI DELLA

FACOLTÀ DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI

“UN LAVORO DOPO LA LAUREA: DOVE E COME”

Incontro organizzato in particolare per gli studenti della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari

10.30-12.30 Sala G. Piana

Introducono e coordinano: Preside Prof. Marco Trevisan, Prof.ssa Giorgia Spigno

Intervengono: Giangiacomo Berruti, LACTALIS; Monica Casali, ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI Emilia Romagna-Toscana-Marche-Umbria; Lorenzo Tanzi, PRODOTTI GIANNI; Cristian Bortolini, SOREMARTEC ITALIA.

Incontro organizzato in particolare per gli studenti della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie

14.30-16.30 Sala G. Piana

Premiazione borsa di studio "Emanuele Patti"

Introducono e coordinano: Preside Prof. Marco Trevisan, Prof. Stefano Amaducci

Intervengono: Lorenzo Casalini, ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA; Enrico Chiesa, Imprenditore; Giorgio Fasoli, SYNGENTA ITALIA; Giulia Minuzzo, Royal FloraHolland; Tommaso Patrignani, FERRERO; Alessandro Perini, CANTINE ROMAGNOLI.

INCONTRO ORGANIZZATO IN PARTICOLARE

PER GLI STUDENTI E I LAUREATI DI GIURISPRUDENZA



11.40 – 12.30 Sala Riunioni Giurisprudenza

“D(I)RITTO AL LAVORO

Come scegliere per un laureato in Giurisprudenza il proprio futuro lavorativo: esperienze di vita professionale.”

Introducono e coordinano: Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti, Prof. Paolo Flavio Mondini

Intervengono: Avv. Giorgio Recine, LL.M., Partner, Studio di consulenza tributaria e legale, PIROLA PENNUTO ZEI E ASSOCIATI; Dott. Marco Roma, Responsabile U.O. Sistemi di Incentivazione e Compensation, Servizio Pianificazione Commerciale – Area CFO, BANCA GENERALI

INCONTRO ORGANIZZATO IN PARTICOLARE

PER GLI STUDENTI E I LAUREATI DI DELLA

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

11 – 12 Aula E

“FORMAZIONE MANAGERIALE: COSTRUIRE COMPETENZE PER ORIENTARSI”

Introducono: Prof. Daniele Bruzzone, Dott.ssa Anna Paratici. Coordina: Dott.ssa Stefania Mazza.

Intervengono: Roberto Zintl Ceo, Serena Vailati Team partner, PEOPLE EVOLUTION

LA CERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AI SEMINARI DEL CAREER DAY CATTOLICA (Edizione della Giornata, titolo seminario partecipato, numero seminari partecipati) registrata con firma di presenza - SARÁ ARCHIVIATA DAL SERVIZIO STAGE & PLACEMENT. Le singole Facoltà si riservano di utilizzare anche queste informazioni nella valutazione complessiva del percorso dello studente.