Alla De Amicis l'imam di Piacenza spiega il Ramadan

Il 16 maggio inizierà il Ramadan e per le famiglie musulmane che hanno i figli che frequentano la scuola a Piacenza, la Comunità Islamica in collaborazione con il IV Circolo Didattico ha organizzato un incontro per spiegare loro le regole previste per questo importante momento per i musulmani. Alle 18.30 del 14 maggio alla scuola De Amicis in via Farnesiana l'imam Sheykh Yaseen Alyafi, il presidente della Comunità Islamica Ylli Kaiku, il docente Roberto Lovattini e il direttore Yassine Baradai hanno incontrato una trentina di persone, tanti i bambini. Sarebbero circa duecento quelli di religione islamica. «Non vogliamo che nessuno cambi religione, questi incontri servono per conoscersi e per poi rispettarsi», ha dichiarato Lovattini. In particolare, l’Imam ha sottolineato che la prescrizione del digiuno non è valida per i più piccoli, che sono totalmente esenti da questo obbligo che invece riguarda solo coloro che sono in grado di aderire con piena consapevolezza e autonomia decisionale. L'imam ha ribadito anche che, sia per i più piccoli che per i più grandi, il digiuno è un atto di adorazione e come tale l’Islam come fede non permette che sia causa di malesseri fisici o mentali. «La fatica - ha detto - è doverosa, richiede pazienza e sacrificio, ma non può intaccare la salute della persona». Molte sono quindi le deroghe permesse dall’Islam: i bambini in primis, i malati impossibilitati, le donne gravide o in fase di ciclo e il viaggiatore; questi possono essere esenti dal sostenere il digiuno. La flessibilità dell’Islam porta anche all’esenzione di molti altri soggetti, valutati caso per caso da un Imam qualificato o da un Mufti (autorità religiosa islamica). Ad esempio per coloro che sono sottoposti a condizioni di lavori difficili e per le quali un digiuno potrebbe arrecare danno alla salute della persona, quest’obbligo decade momentaneamente fino al suo recupero in condizioni favorevoli.

