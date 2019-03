Salvato dalla polizia che arriva con il defibrillatore

Un uomo piacentino di 75 anni è stato salvato da un arresto cardiaco improvviso grazie anche al rapido intervento di una volante della polizia dotata di defibrillatore. E' accaduto nel tardo pomeriggio del 4 marzo. Da via Castagna è giunta al 118 la chiamata per un uomo che si era accasciato a terra all'improvviso. Le informazioni sanitarie hanno permesso di attivare il codice blu, quel particolare protocollo di soccorso che consente l'invio, insieme ai mezzi sanitari, anche della volante più vicina dotata di un defibrillatore. Infatti una pattuglia del 113 si trovava in zona e gli agenti, subito sul posto, hanno attaccato gli elettrodi al petto dell'uomo a terra privo di conoscenza. Una scarica ha fatto subito ripartire il suo cuore, mentre nel frattempo è arrivata anche l'automedica del 118 e l'ambulanza. I sanitari hanno proseguito nelle manovre di rianimazione sul posto, dopodiché il 75enne è stato trasportato vivo all'ospedale. Ora è tenuto sotto monitoraggio in terapia intensiva.