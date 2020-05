Addosso tre dosi di marijuana, in casa altre trenta: 18enne arrestato dalla polizia

Addosso tre dosi di marijuana, in casa altre 30: nei guai è finito un neo 18enne ecuadoriano arrestato dalla polizia nel pomeriggio dell'11 maggio in vicolo del Guazzo con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. La pattuglia stava effettuando alcuni controlli per il rispetto della normativa anti covid quando in vicolo del Guazzo nei pressi delle panchine ha notato quattro ragazzi, si sono fermati e subito uno è apparso più nervoso degli altri e ha attirato l'attenzione degli agenti anche perché indossava un giubotto molto pesante. E' stato perquisito e addosso aveva 3 grammi di marijuana divisi in dosi in confezioni termosaldate, pronte per lo spaccio. A quel punto i poliziotti hanno perquisita la sua camera da letto, in un palazzo di via Mazzinni, dove hanno trovato altre 30 dosi di "erba" pronte da vendere, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane, che è incensurato, è stato arrestato e sarà processato per direttissima. Lo stupefacente è stato sequestrato.

