Posteggia in via Scalabrini e blocca dieci pullman, automobilista a processo

Dieci pullman incolonnati che non riuscivano a passare. Via Scalabrini bloccata da un’auto che aveva parcheggiato talmente bene - all’altezza del museo di Storia Naturale - da ostruire la strada. Un parcheggio che è costato al proprietario la denuncia per interruzione di pubblico servizio. E’ cominciato il 22 febbraio il processo nei confronti di un romeno di 28 anni.

L’uomo, difeso dall’avvocato Roberto Bernocchi, il 30 marzo del 2015 avrebbe lasciato parcheggiata in malo modo, invadendo una parte della strada. Le prime avvisaglie si sono avute la mattina alle 7, quando passavano i primi bus urbani oltre a quelli del trasporto studenti. Gli autisti - ormai erano incolonnati una decina di pullman e la coda arrivava quasi in piazza Sant’Antonino - hanno così deciso di chiamare la Polizia locale. Una pattuglia ha sanzionato la vettura, l’ha fatta rimuovere e ha denunciato l’autista per interruzione di pubblico servizio. In aula, davanti al giudice Fiammetta Modica e al pm Antonio Rubino, hanno testimoniato due agenti della Polizia locale. Il processo è stato rinviato