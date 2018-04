Bambino muore schiacciato da un trattore

Tragedia nel pomeriggio del 25 aprile a Pontenure. Un bambino di 5 anni ha perso la vita in un tragico incidente. Il piccolo è stato schiacciato da un trattore agricolo che si è ribaltato lungo strada Cervellina, una strada sterrata in una zona boschiva alle porte di Pontenure. Sul posto sono arrivati due mezzi del 118, l'eliambulanza e i vigili del fuoco. Il bambino è stato estratto dopo che i pompieri hanno sollevato il trattore che era capovolto nel canale a margine della strada. Al momento la dinamica non è ancora stata chiarita. Sul posto i carabinieri della stazione di Pontenure e i colleghi del Nucleo radiomobile di Piacenza per le indagini.

Una delle ipotesi al vaglio, al mmento, è che il piccolo fosse a bordo dle trattore insieme a un parente che lo stava guidando. Il mezzo agricolo, però, mentre percorreva la strada sterrata, avrebbe preso un avvallamento che lo ha fatto rovesciare sottosopra nel fossato a lato della strada, in mezzo alla vegetazione. Il piccolo è rimasto schiacciato dal peso del trattore.

Gallery