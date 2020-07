Non ce l'ha fatta il bambino di 2 anni salvato dall'annegamento in una piscina da giardino

E' morto all'ospedale di Bergamo il bambino di 2 anni che l'altro giorno era stato salvato dall'annegamento in una piscina da giardino all'incrociata di Calendasco. Il piccolo, che era stato per lungo tempo in arresto cardio circolatorio e respiratorio, era stato trasportato in fin di vita con l'eliambulanza nel centro specialistico della città lombarda. Qui purtroppo, anche a causa dei gravi danni neurologici riportati, è morto nel pomeriggio del 2 luglio. I carabinieri della stazione di San Nicolò, intervenuti sul posto con il comandante Vincenzo Russo, stanno ancora svolgendo accertamenti sulla dinamica dei fatti.

