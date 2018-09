Batte la testa dopo un volo di centro metri, fungaiolo muore in Valdaveto

Ennesimo incidente mortale che ha visto coinvolto un cercatore di funghi. L'ultimo in ordine di tempo è deceduto domenica 23 settembre. Nel pomeriggio di martedì 25 settembre i vigili del fuoco di Piacenza e Bobbio e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna sono intervenuti sulla linea di confine che separa l’Appennino Piacentino da Genova, più precisamente nella frazione di Vicosoprano, nel comune di Rezzoaglio. Bruno Casella, sessantasei anni di Besenzone, era infatti in compagnia di alcuni amici impegnato nella ricerca di funghi. Sfortunatamente l’uomo è scivolato, compiendo un volo in un canale per circa cento metri ed urtando violentemente la testa contro alcune rocce. Subito i compagni di escursione hanno dato l’allarme, attivando le squadre territoriali del Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Liguria e i vigili del fuoco, mentre dal vicinissimo versante piacentino giungeva a supporto anche una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna. Purtroppo, giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare, per mano del medico presente con la squadra del Soccorso Alpino ligure, il decesso dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri, che hanno ottemperato agli obblighi di legge: una volta ottenuto il nulla osta per il trasporto della salma, vista la zona particolarmente impervia, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero. Da Pavullo nel Frignano (Mo), si è quindi alzato in volo l’eliambulanza che ha trasportato il corpo fino al Valico del Pescino, alla confluenza tra i comuni di Rezzoaglio e Ottone.

