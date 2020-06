Blitz dei carabinieri in un garage, sequestrata refurtiva per migliaia di euro

Blitz dei carabinieri di San Giorgio in un'abitazione del paese nei giorni scorsi. I militari, sulle indagini c'è il massimo riserbo, hanno trovato, pare un in garage, refurtiva per diverse migliaia di euro. Si tratta di lavatrici, tv, monitor, poltrone elettriche e diversi utensili di valore: chi disponeva di quel luogo non ha saputo spiegarne la provenienza e quindi sarebbe stato denunciato per ricettazione. I carabinieri di San Giorgio, guidati da Marco Dubrovich, stanno ora cercando di risalire, grazie ai codici degli elettrodomestici, la provenienza e la loro successiva destinazione. Molti i vicini e residenti che hanno assistito all'operazione. Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore. Tutta la merce è stata sequestrata.

