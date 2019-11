Voragine nell'asfalto sulla 45 a Bobbio

A Bobbio, in località Centomerli, lungo la Statale 45 è stato istituito il senso unico alternato da Anas dopo che, la mattina di domenica 24 novembre, è comparsa nell'asfalto, al centro della strada, una voragine. Si tratta di un punto che già in passato era stato oggetto di interventi, ma che nelle ultime ore ha nuovamente ceduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bobbio per verificare la situazione.

