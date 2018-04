Buttato a terra e morso da due rottweiler, salvato dal vicino

Un 66enne piacentino è finito in pronto soccorso dopo essere stato aggredito da due rottweiler. E' successo in una frazione di San Giorgio nei giorni scorsi. L'uomo era uscito di casa all'alba e stava per salire in auto quando i due cani lo avrebbero prima buttato a terra e poi morso. Le urla hanno richiamato l'attenzione di un vicino di casa che è uscito di corsa e non senza fatica, avrebbe allontanato i cani. Il 66enne è rimasto gravemente ferito alle braccia ed stato accompagnato in pronto soccorso dove gli hanno dato circa ottanta punti di sutura per una prognosi di 15 giorni. I carabinieri di San Giorgio, guidati dal comandante Marco Dubrovich, hanno denunciato la padrona dei due cani, una 39enne, per lesioni colpose e l'hanno multata per omessa custodia e malgoverno di animali. I due cani, per cause ancora non chiare, sarebbero riusciti a scappare dal giardino, oltrepassando la recinzione. Del fatto è stato anche informato il servizio veterinario dell'Asl che effettuerà un sopralluogo per verificare le condizioni del luogo in cui vengono tenuti i cani e il loro grado di aggressività.