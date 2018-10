Cade con la moto da cross, gravissimo

Ha riportato gravissime lesioni un 40enne di Pontedellolio che nel pomeriggio del 13 ottobre è caduto dalla moto da cross. L'uomo stava percorrendo una strada in località Riglio di Bettola quando per cause ancora al vaglio, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Ha riportato gravissimi traumi. E' stato immediatamente soccorso dall'ambulanza della Pubblica Assistenza di Carpaneto che ha attivato l'elisoccorso del 118 di Parma. In pochi minuti è stato stabilizzato e portato in volo al Maggiore. Ora si trova in rianimazione.