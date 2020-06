Cade in Trebbia e batte la testa sui sassi, ferito 61enne

Un uomo di 61 anni di Salice Terme (Pavia) si trovava con degli amici a Ponte Organasco di Cerignale, stavano scendendo in Trebbia quando, da quanto appreso, è inciampato, è caduto e ha battuto violentemente la faccia sui sassi. Immediata la chiamata al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Marsaglia e i sanitari del 118 con l'auto infermieristica di Bobbio con loro i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Monte Alfeo. L'uomo è stato recuperato sul greto del Trebbia dai pompieri e portato in volo dall'elisoccorso di Parma a Piacenza, non sarebbe in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso e di recupero sono state lunghe e complesse.

