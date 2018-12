Cade sulla pista da cross, gravissimo un motociclista

Sono molto gravi le condizioni di un motociclista di 54 anni che nel pomeriggio del 30 dicembre è caduto durante una sessione di motocross lungo la pista di viale dell'Agricoltura. L'uomo, cadendo in moto, ha battuto violentemente la testa. Sul posto, per soccorrerlo, il 118 con l'autoinfermieristica, l'ambulanza della Croce bianca e l'elisoccorso da Milano. Il ferito è stato trasportato d'urgenza in volo all'ospedale Maggiore di Parma.

