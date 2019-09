Calcinacci si staccano dalla facciata e finiscono sul tendone del bar

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco in piazzale Torino nel pomeriggio del 24 settembre, quando alcuni calcinacci si sono staccati all'improvviso dalla facciata di un palazzo all'angolo con via 21 Aprile. Alcuni piccoli pezzi della copertura esterna sono caduti sul tendone di un bar che si trova proprio sotto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I pompieri, utilizzando l'autoscala, hanno esaminato tutta l'area della facciata dalla quale si erano staccati i pezzi, mettendo tutto in sicurezza.