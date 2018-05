Calendasco, spunta un ordigno durante alcuni lavoro: sul posto i Genieri

Nel pomeriggio dell'11 maggio gli artificieri dell'Esercito del Secondo Reggimento Genio Pontieri hanno neutralizzato un ordigno bellico rinvenuto in mattinata nel comune di Calendasco durante dei lavori di scavo. I carabinieri di San Nicolò hanno avvisato immediatamente la prefettura che ha chiesto con urgenza l'intervento del peronale altamente specializzato dei Pontieri e dell'assistenza sanitaria della Croce Rossa. Gli artificieri hanno provveduto a rimuovere il pericoloso proietto di artiglieria da 75 millimetri e a farlo brillare in una cava poco distante. Per i Pontieri si è trattato della seconda attività a poche ore dalla bonifica che nella giornata del 10 maggio li ha visti intervenire con urgenza per rimuovere l'ordignoera rinvenuto al parco della Galleana.