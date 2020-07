Cane vaga in mezzo alla strada, guardia di Metronotte Piacenza lo salva

È stata una notte intensa per le guardie di Metronotte Piacenza che sono state coinvolte in un duplice intervento. Nella prima serata, una guardia ha salvato un cane per poi restituirlo al proprietario e nelle prime ore della mattina ha prestato soccorso ad una donna coinvolta in un incidente.

Erano circa le 23.30 di ieri quando una guardia giurata, che si trovava nei pressi del Famila di Castelsangiovanni, ha visto un cane nero in mezzo alla strada, immediatamente si è fermato e ha tentato di avvicinarlo per evitare che si ferisse e provocasse un incidente. Dopo qualche minuto ha conquistato la sua fiducia e lo ha per sicurezza messo nel baule in modo tale da poter leggere la targhetta (si chiama Peter e aveva anche scritto un numero di telefono), a quel punto ha rintracciato il proprietario al quale è stato poi restituito.

Alcune ore più tardi, in prima mattinata, un metronotte in transito in via Busi a Podenzano ha prestato soccorso ad una donna rimasta coinvolta in un incidente con un quadriciclo elettrico e seriamente ferita ad una gamba. L’agente di vigilanza ha contattato le forze dell’ordine e il 118, coadiuvando nelle operazioni di soccorso e in quelle di smistamento del traffico.