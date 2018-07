Cane vaga nella notte in mezzo alla strada, salvato da una guardia giurata

È stata una notte intensa per le guardie di Metronotte Piacenza che si sono trovate a fronteggiare un tentativo di furto a Fiorenzuola, un principio di incendio e il ritrovamento di un cane in in città. Il primo intervento si è verificato intorno alle 22 quando, a seguito di allarme, un agente di vigilanza è intervenuto sul territorio del comune di Fiorenzuola dove, in via Campo Sportivo, alcuni malviventi avevano forzato il portellone di un furgone contenente bici da corsa di elevato valore nel tentativo di rubarle. Ma il sopraggiungere del metronotte ha portato i ladri a desistere e a fuggire senza portare a termine il colpo.

Intorno all’una e mezza, invece, una guardia dell'istituto di vigilanza piacentino durante un controllo nella zona industriale di Piacenza, ha notato che una elevata quantità d’acqua usciva dalle finestre al primo piano di un capannone. Immediatamente l’agente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del titolare dell’azienda per svolgere un controllo all’interno della struttura. Durante l’ispezione la guardia ha notato un principio di rogo, generato da un corto circuito, che aveva fatto attivare il sistema antincendio, provocando la fuoriuscita d’acqua. Fortunatamente i danni sono stati arginati proprio dall’intervento del metronotte.

Alle 2.30 circa invece una guardia di passaggio in via Manfredi ha notato che un cane meticcio di media taglia vagava impaurito per la via, nonostante l’animale fosse provvisto di collare, non erano presenti i riferimenti dei proprietari e quindi, per il la messa in sicurezza del cane, è stato avvisato il servizio di recupero preposto.