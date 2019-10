Caso Bellomo, archiviata l'inchiesta milanese sul magistrato

E' stata archiviata, come richiesto dalla Procura, l'inchiesta milanese sull'ex consigliere di Stato Francesco Bellomo accusato di stalking e violenza privata su 4 studentesse della sede milanese della scuola di preparazione alla magistratura 'Diritto e scienza' e difeso dall'avvocato Beniamino Migliucci. Lo ha deciso il gip Guido Salvini non ravvisando reati e accogliendo l'istanza dei pm Barilli e Pavan.

Bellomo, divenuto noto per il 'dress code' che imponeva alla sue studentesse e borsiste, è indagato in un'inchiesta a Bari (estorsione) e anche a Piacenza (stalking), dato che la prima denuncia è arrivata proprio da una giovane piacentina. Questi due processi, al contrario di quello di Milano, proseguono.

Bellomo aveva negato di avere fatto qualcosa di male alle sue studentesse. Lo stesso pm Antonia Pavan ha per questo chiesto e ottenuto l'archiviazione del caso approdato al Tribunale di Milano. Tra il magistrato e le studentesse c'era uno scambio reciproco e non imposizioni o altro. Naturalmente d'accordo il legale di Bellomo, che ha depositato una memoria difensiva scritta.

Il dress code di Bellomo

Bellomo era stato accusato di avere fatto sottoscrivere contratti con richieste alquanto particolari alle sue studentesse e studenti. Era emerso per esempio il dress code imposto alle borsiste di sesso femminile, così come la richiesta di frequentare uomini con un quoziente di intelligenza molto alto. Richieste che parevano a tutti piuttosto anomale per un corso di preparazione alla magistratura. Tanto che Bellomo era stato sospeso dal Consiglio di Stato.