Caso Bellomo, il Csm sentirà cinque borsiste

Saranno sentite dalla disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in qualità di testimoni, cinque borsiste che, tra il 2001 e il 2018, hanno frequentato la scuola di formazione giuridica “Diritto e Scienza” diretta da Francesco Bellomo, l'ex consigliere di Stato destituito da Palazzo Spada lo scorso anno dopo le denunce secondo cui avrebbe imposto ad aspiranti magistrate che frequentavano i corsi della scuola un “dress code” con tacchi alti e minigonna e regole sui fidanzati. Il “tribunale delle toghe” ha deciso di convocare per il 15 marzo prossimo le cinque studentesse nell'ambito del procedimento disciplinare a carico di Davide Nalin, ex pm di Rovigo e stretto collaboratore di Bellomo, ora sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. E non è escluso – informa l’agenzia di stampa Agi - che Palazzo dei Marescialli convochi anche lo stesso Bellomo: la sua audizione è stata sollecitata dalla difesa di Nalin e ha trovato d'accordo anche il sostituto pg della Cassazione Mario Fresa. Il collegio della disciplinare, presieduto dal vicepresidente del Csm David Ermini, si è quindi riservato di decidere sulla convocazione di Bellomo all'esito delle altre audizioni. Sia Bellomo che Nalin sono sotto processo, con rito abbreviato, davanti al gup di Piacenza per stalking e lesioni gravi: nel corso dell'udienza preliminare è stata disposta una perizia medica, e, nel frattempo, la ragazza dalla cui denuncia è nata tutta l'inchiesta ha deciso di rimettere la sua querela.