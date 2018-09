Cassonetti in fiamme nel centro di Rivergaro

Vigili del fuoco e carabinieri sono accorsi nel centro di Rivergaro per l'incendio divampato all'improvviso nella piazzola ecologica di piazza Dante, alle spalle della centrale piazza Paolo, nella tarda serata di venerdì 21 settembre. Per cause ancora da accertare, ma pare accidentali, alcuni cassonetti sono bruciati, ma l'intervento dei pompieri ha permesso di contenere l'incendio ed evitare che si propagasse ulteriormente. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Rivergaro per gli accertamenti.

