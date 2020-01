Salva la vicina di casa entrando nella palazzina in fiamme

Diverse squadre dei vigili del fuoco di Piacenza e di Castelsangiovanni stanno intervenendo per un incendio che si è sviluppato in una palazzina in località Case Bruciate, nel territorio del Comune di Ziano, poco dopo le 13 dell'8 gennaio. Sul posto anche due ambulanze. Una donna, probabilmente intossicata, è stata trasportata all'ospedale da un'ambulanza del 118 di Castello. A salvarla dall'appartamento in fiamme è stato un vicino di casa che è entrato, arrampicandosi su una scala, nonostante il fuoco dentro l'abitazione. Le cause del rogo sono ancora tutte da chiarire. Le fiamme hanno raggiunto anche alcuni cavi elettrici del quartiere: per questo sono intervenuti anche i tecnici di Enel. Sul posto gli agenti della Polizia locale che hanno chiuso la via al traffico, e i carabinieri della stazione di Sarmato per i rilievi e gli accertamenti.

«Quando mi sono accorto del fumo che usciva dall'abitazione della donna - spiega il vicino di casa, un 68enne di origine altoatesina ma residente da anni nel Piacentino - ho udito le sue grida di aiuto. Anche se sul momento ho avuto paura, non ci ho pensato un istante e ho fatto ciò che dovevo»