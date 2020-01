Civetta ferita salvata da una guardia di Metronotte

È stato davvero provvidenziale per una piccola civetta il passaggio di una guardia giurata di Metronotte che, intorno all’una del 21 gennaio, transitava sulla strada di Momeliano. Il vigilante, in servizio di controllo nella frazione di Gazzola, ha notato che una giovane civetta aveva difficoltà a volare; per garantire l’incolumità dell’animale e delle auto che transitavano sulla strada comunale del Torrazzo, il Metronotte è riuscito ad afferrare il volatile e a metterlo al sicuro. La civetta ferita è stata poi portata alla clinica veterinaria Piacenza Wildlife Rescue Center di Niviano per le cure del caso.